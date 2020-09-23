Прокуратура о гибели девушки в бардинской больнице

В прокуратуру Бардинского района поступила информация о том, что 23 сентября около 17:00 в Центральной районной больнице скончалась жительница села Мустафагалы Бардинского района Айшан Гасанова, говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что Гасанова Айшан (1992 г.р.) в тот день поступила с диагнозом «придавленная киста яичника» и скончалась после операции по удалению кисты.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 124.1, следствие продолжается.