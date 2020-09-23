Россиянин распылил перцовый газ в лицо министру

Следственные органы российского города Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело после того, как местный житель распылил перцовый баллончик в лицо краевого и.о. министра здравоохранения на ее рабочем месте, сообщает РБК со ссылкой на сайт регионального отделения СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 сентября. Следователи утверждают, что из личной неприязни мужчина, 1984 года рождения, распылил женщине в лицо экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона. В результате пострадавшая получила телесные повреждения в виде химического ожога.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи выясняют обстоятельства данного инцидента. Фигурант задержан, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.