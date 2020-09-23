Армия Хафтара сообщила о ликвидации главаря ИГ в Северной Африке

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара ликвидировала главу террористической организации «Исламское государство» в Северной Африке. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

О ликвидации Абу Мааза аль-Ираки (Абу Абдалла аль-Ираки) стало известно после операции в городе Себха на юго-западе Ливии. Всего в ее ходе погибло девять террористов. Установить личность главаря североафриканского отделения ИГ удалось только после расследования и задержания еще двоих членов группировки в другом месте.

Аль-Мисмари сообщил, что аль-Ираки въехал в Ливию еще в 2014 году, использовав для этого поддельный паспорт. Он раскрыл происхождение и настоящее имя убитого: по данным ЛНА, мужчину звали Абдалла ар-Рубии, он был иракским курдом. Высокий пост внутри ИГ он занял после гибели предыдущего главаря филиала в 2015 году.