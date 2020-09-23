Кто-то из Азербайджана может выиграть €130 миллионов в пятничном супертираже ЕвроМиллионов
Азербайджан в списке стран, граждане которых могут приобрести официальные билеты ЕвроМиллионов онлайн.
25 сентября общеевропейская лотерея ЕвроМиллионы проводит супер-розыгрыш, на кону которого 130 миллионов евро. Принять участие в супер-розыгрыше может каждый, независимо от страны проживания.
ЕвроМиллионы – крупнейшая лотерея в Европе, билеты для участия в которой продаются на территории девяти европейских стран. Азербайджан не входит в их число, однако это не повод отказываться от шанса стать крупнейшим лотерейным победителем в Европе.
Победитель грандиозного джекпота сможет легко позволить себе воплотить любую мечту – будь то владение небольшим английским футбольным клубом, или 8-комнатным особняком с тренажерным залом, кинотеатром и игровой комнатой в престижном пригороде Лондона (за последнее приобретение придется выложить £2,7 млн).
Что говорят эксперты?
Энди Картер, представитель Национальной лотереи считает, что: "Всем желающим принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов стоит поторопиться с покупкой лотерейных билетов, учитывая размер призового фонда, интерес к лотерее необычайно высок. Мы с нетерпением ждем встречи со следующим победителем огромного джекпота. Нет нужды говорить, что шампанское и огромный чек уже ждут победителя."
Как жители Азербайджана могут играть в супертираже?
Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter, играть в Супертираже можно из любой страны мира. Всё, что для этого требуется – это подключение к интернету!
Для того, чтобы обеспечить ваше участие в Супертираже 25 сентября, вам нужно:
Зайти на страницу Супертиража Евромиллионов на theLotter.com
Выбрать 5 основных и 2 дополнительных номера и нажать на «Играть»
Создать аккаунт на сайте
Что происходит после того, как вы сделаете заказ?
На следующем этапе агент компании theLotter в одной из 9 стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, приобретет от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями. Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам – соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии. Играя на сайте theLotter.com, вы платите всего один раз – при оформлении заказа (цена билета на сайте немного выше, чем его цена в официальной точке продажи – из этой разницы и оплачиваются услуги наших местных представителей).
Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов, который состоится в эту пятницу сегодня, купив билет онлайн на сайте theLotter.com! Желаем удачи!