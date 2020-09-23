В России снова рост числа пациентов с COVID-19: уже 6 595

В России продолжает расти суточное число заболевших коронавирусом. За последние 24 часа, по данным Информационного центра, выявлено 6 тыс. 595 новых пациентов с коронавирусом.

Заболеваемость в Москве за сутки впервые за последние месяцы перевалила за тысячу — в российской столице зафиксировано 1050 новых случаев COVID-19. Нулевая заболеваемость наблюдается лишь на Чукотке.

За сутки скончались 149 человек. Наибольшая смертность — в Петербурге, где подтверждена гибель от болезни 22 пациентов. Всего в России 1 млн 128 тыс. 836 человек заболели коронавирусом, из них, согласно статистическим данным, 19 тыс. 948 человек — умерли, 929 тыс. 829 — выздоровели.