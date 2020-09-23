Продолжая своё интервью, Назифа Мурсалова дала несколько советов родителям, отправляющим своих детей в школу: «Если родитель наблюдает у ребенка симптомы, затем ребенок проходит лабораторный тест на COVID-19 и тот оказывается положительным, а также в случае, если у одного из членов семьи выявлен положительный результат теста или он уже переболел, но выздоровел, а с момента последнего отрицательного результата теста прошло менее 14 дней, то родителю запрещается отправлять своего ребёнка в учебное заведение.

После этого Назифа Мурсалова рассказала о шагах, предпринятых Минздравом в деле организации возобновления процесса образования. В первую очередь заведующая отделом отметила, что в целях реализации решения Кабинетом министров были разработаны и утверждены «Временные правила организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима». Эти правила разработаны в соответствии с «Рекомендациями по мерам охраны здоровья в образовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19» ВОЗ, а также на основе опыта, накопленного в ходе профилактических и эпидемиологических мер против распространения заражения вирусом COVID-19 в Азербайджане.

Говоря о предполагаемых симптомах заболевания у учащихся, Назифа ханум отметила, что если у ребенка или молодого человека была выявлена температура тела 37,1° C или выше, либо какие-либо другие признаки заболевания (высокая температура, кашель, одышка, потеря вкуса, запаха, слабость и др.), руководитель данного образовательного учреждения должен предварительно сообщить об этом родителю ребенка или подростка, а также медицинскому представителю учебного заведения, после чего поместить ребенка в специальную карантинную комнату для того, чтобы изолировать его от остальных. Для обеспечения своей безопасности лица, контактировавшие с зараженными детьми, должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки и бахилы), окна в карантинном помещении должны быть открыты (по возможности), помещение должно вентилироваться. Подчеркнув, что после того, как ребенок или молодой человек вышел из комнаты, ее нужно держать свободной в течение 3 часов, а по истечении этого времени тщательно убрать и продезинфицировать, Назифа Мурсалова перешла к следующей теме.

Она коснулась мер, которые необходимо будет предпринять, если количество случаев заражения в образовательном учреждении приобретёт массовый характер. Назифа ханум подчеркнула, что эвакуация должна проводиться в случае подозрения на массовое заболевание, все лица в образовательном учреждении должны освободить помещение под наблюдением предварительно проинструктированного персонала, а само учреждение тем временем должно быть полностью продезинфицировано.

В ходе интервью Назифа Мурсалова также уделила время перечислению профилактических мер, принимаемых для снижения риска заражения вирусом COVID-19 в образовательных учреждениях. Она выделила следующие из них: использование масок. Начиная с 5-го класса ученики школ обязаны носить маски, а для учеников 1-4-х классов использование масок остаётся на усмотрение их родителей или других законных представителей. Измерение температуры. Температура каждого посещающего учебное заведение человека измеряется системами термокамер или бесконтактным термометром, и в случае если температура тела 37,1° C или выше, посетителю не разрешается входить в данное образовательное учреждение. Физическая дистанция. Каждому классу (группе) выделяется отдельная классная комната или аудитория для использования в течение всего учебного дня, при этом за каждой партой разрешается сидеть только одному человеку, парты должны быть расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

В завершение интервью программе Real İntervyu телеканала Real TV Назифа Мурсалова рассказала о нескольких изменениях, произошедших в школах во время особого карантинного режима. Так, по её словам, в первую очередь изменилось расписание занятий. То есть количество учеников в классе сокращено до 10-12, общее число учеников в каждом классе разделено на две половины, имеющие возможность посещать занятия по очереди (утром/ днём). Кроме того, количество очных занятий минимизировано в соответствии с адаптированной учебной программой. Во многих школах планируется применить режим «шахматного расписания». Также было упомянуто о продлении перерывов между занятиями. По словам Назифы ханум, все перемены были увеличены до 10 минут, в течение которых ученикам/студентам рекомендуется дышать свежим воздухом. Она подчеркнула, что во время перемены окна в классе следует держать (по возможности) открытыми, помещение следует регулярно проветривать. Также было отмечено, что столовые в образовательных учреждениях не функционируют.

Назифа ханум рекомендовала ученикам есть в классных комнатах, а родителям при отправлении в школу обязательно обеспечивать своих детей водой и едой. Кроме того, Назифа Мурсалова отметила, что посторонним доступ в школы ограничен, добавив, что родителям и другим законным представителям учащихся вход в школу полностью запрещен.

Последнее изменение, о котором сообщила Назифа Мурсалова, касалось проведения регулярных работ по дезинфекции помещений. По её словам, уборку и предварительную дезинфекцию парт, дверных и оконных ручек в зданиях требуется осуществлять ежедневно в перерывах между сменами учащихся, а по выходным в учебных заведениях необходимо проводить полную и тщательную дезинфекцию.