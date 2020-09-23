В Грузии рост коронавируса: в Аджарии рестораны и транспорт под запретом

С 25 сентября в Аджарии будет запрещена работа ресторанов и движение общественного транспорта. Об этом сообщила советник премьер-министра Грузии Натия Мезвришвили.

"В Аджарии, исходя из эпидситуации, стало необходимым введение ограничений. Завтра, с 22:00 по тбилисскому времени, не будут работать рестораны и полностью остановится общественный транспорт в регионе", - цитирует Sputnik Грузия Мезвришвили.

Отмечается, что Аджария стала эпицентром распространения COVID-19 в Грузии в связи с большим наплывом отдыхающих этим летом.