В Баку реализуется новый проект для защиты школьников и обеспечения безопасности пешеходов.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, на дорогах вокруг семи средних школ нанесены предупредительные надписи о необходимости снизить скорость и о наличии школы.

У трех школ установлены «лежачие полицейские», чтобы водители снижали скорость, отремонтированы тротуары у 206 школ.

До конца года у еще семи бакинских школ будет оптимизирована скорость движения транспорта, а также установлены новые знаки.