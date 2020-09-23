Песков: Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин не поздравлял белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией, поскольку поздравлял ранее с избранием на пост главы государства, объяснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент России поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи", - напомнил представитель Кремля.

По его словам, для поздравления с инаугурацией "нет обязательного" протокола, поскольку "поздравление уже было".

23 сентября в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко.