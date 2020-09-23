Синоптики пообещали комфортную погоду

Завтра, 25 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 26-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных регионах ожидаются переменные грозовые дожди, восточный ветер. Ночью 15-20, днем 24-29, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

25-26 сентября на Апшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.