Акция протеста перед зданием правительства Армении

Партия «Во имя социальной справедливости» проводит сегодня акцию протеста перед зданием правительства Армении, сообщает Aysor.am.

Участники акции требуют снижения процентных ставок, законодательных изменений, которые четко закрепят, что кредитные организации не должны выдавать кредиты, которые ставят людей в более безвыходное положение.

«Вы как получившее вотум доверия народа легитимное правительство должны проявить политическую волю и решить эту серьезнейшую проблему. Во время пандемии банки повысили процентные ставки кредитов, что является преступлением против собственного народа. А объявившие о кредитном отпуске банки потребовали эти проценты сразу через три месяца. Перенос судебных заседаний также увеличивает кредитное бремя граждан», - обратились к правительству участники акции, отправив письмо премьер-министру Армении и председателю парламента.