Фармацевтическая промышленность Азербайджана сегодня: спрос и реальность

Тамилла Алиева 14:21

Нет ничего ценнее человеческого здоровья. Вся деятельность человека так или иначе зависит от состояния его организма, причем многое в руках самого человека. Однако, как бы люди ни следили за своим здоровьем, рано или поздно кто-то все равно болеет и вынужден обращаться к врачам и фармацевтам. К сожалению, сегодня порой сложно найти лекарства, которые еще несколько лет назад использовались при лечении той или иной болезни. Причина тому - отсутствие местного производства медикаментов в Азербайджане. А те препараты, которые завозятся в Азербайджан, через несколько лет производитель либо вообще перестает выпускать, либо выпускает их с другим составом или под другим названием. Пациенты оказываются в таких случаях в растерянности - можно ли покупать это лекарство, имеет ли оно прежний эффект? Более того, время от времени из аптек исчезают медикаменты, которые используются в лечении специфических заболеваний.

С такой проблемой сталкиваются немало граждан. Взять хотя бы текущую ситуацию. Уже полгода в стране, как и во всем мире, идет борьба с пандемией. И пока, увы, нет конкретной работающей вакцины против коронавируса. Однако есть некоторые параллельно используемые лекарственные препараты для облегчения течения болезни, но найти их в наших аптеках сложно. Дело в том, что страны, которые производят эти лекарства, заинтересованы в обеспечении спроса собственного рынка и не горят желанием продавать их за рубеж. Все это говорит о важности производства лекарственных препаратов в самом Азербайджане. И для этого имеются все предпосылки и условия. Президент страны и первый вице-президент поддерживают местное производство фармацевтической продукции и даже сделали соответствующее распоряжение. Так почему бы Азербайджану не иметь собственное производство медикаментов, если для этого есть необходимые условия, инфраструктура и оборудование? Сегодня Азербайджан импортирует почти 97% всех лекарственных препаратов, и создание собственного производства решило бы многие проблемы. Производство лекарств в стране даст ряд преимуществ: страна получит собственное производство лекарств высокого качества; препараты станут более доступны для населения; в случае эпидемий в стране будет запас лекарственных средств, которые можно будет предоставить населению по доступным ценам; страна в будущем сможет экспортировать лекарственные препараты под логотипом Made in Azerbaijan.

На первом этапе можно было бы наладить производство лекарств для наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, а также применяемых в эндокринологии, нефрологии, гинекологии и др. В Азербайджане ежегодно исследуется статистика самых распространённых заболеваний. Согласно данным Госкомстата страны, в прошлом году в стране от сердечно-сосудистых заболеваний скончался 32 471 человек, от болезней пищеварения - 2 687, от туберкулеза легких - 27 893. Понятно, что летальные исходы вследствие тяжелых болезней неизбежны. Тем не менее создание собственного производства лекарств, несомненно, благотворно скажется на лечении таких больных. И возможности для выпуска качественных лекарств по доступной цене в стране имеются. Член Международной ассоциации фармацевтов, председатель правления Ассоциации фармацевтических предпринимателей Азербайджана Вугар Магеррамов достаточно высоко оценивает возможности собственного производства медикаментов, подчеркивая, что это придаст импульс развитию фармакологии и аптечного дела в Азербайджане. Не говоря уже о том, что новые производственные мощности будут способствовать открытию новых рабочих мест в стране. «Если в стране начнет функционировать завод по производству лекарств, то он будет не только обеспечивать потребности населения, но и учитывать внешние рынки. Азербайджанские медикаменты под логотипом «Made in Azerbaijan» смогут выйти на рынки других стран", - уверен он.