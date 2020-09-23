Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:47

Помнится, лет этак 120 назад, совсем недавно по историческим меркам, по Европе неприкаянно бродил призрак коммунизма. В итоге он материализовался и учинил разгром, сопоставимый с последствиями походов Чингисхана, превратив население целых континентов в моральных калек. Потом их десятилетиями за волосы тащили из коммунистического болота, но лишь с переменным успехом...

И вот после того, как коммунизм потерпел сокрушительное поражение по всему миру и о нем с годами даже стали забывать, его призрак вдруг опять возник. И не только в Европе, но и в Америке. Правда, это не совсем тот, первый призрак, скорее, по миру теперь бродит его двоюродный брат - призрак левой идеологии. Проявление этой новой разновидности коммунизма наблюдается сегодня в таких уголках земного шара, что впору задуматься – куда вообще мир катиться?.. Великие американские университеты – Гарвард, Стэнфорд, Бостонский технологический, Принстон, Йель… Учебные заведения, которые не вылезают из рейтингов лучших в мире. Кузница кадров для великой страны готовит лучших на свете инженеров, изобретателей, физиков, программистов. Словом, тех, кто делает Америку Америкой. Гордость Америки – университеты Лиги плюща, диплом которых открывает все двери мира и стоит десятки тысяч долларов в год. Работают там сотни профессоров, академиков, светил в своей области, превращающих неотесанных юнцов в экстра-мастеров своего дела. И именно эти умудренные опытом педагоги десятилетиями воспитывают своих студентов в духе ненависти к собственной стране и к ценностям, которые позволили ее создать. Именно великие американские университеты стали настоящим рассадником левых идей. Это за гранью понимания - как выдающиеся ученые одновременно могут быть совершенными кретинами в том, что касается базового устройства человеческого общества? Как это можно совместить? Нет ответа, молчит наука… Интеллектуалы всего мира второе столетие заражены левыми идеями и несут в мир ересь о всеобщей справедливости, зверином капитализме, который угнетает простолюдинов, а государство – это не аппарат легального применения силы, а добрый дядюшка в твидовом пиджаке и с пенсне на носу.

Почти вся западная интеллектуальная элита, не только профессура, но и представители шоу-бизнеса, насквозь левая… Английский певец Стинг со сцены обращался к чилийскому лидеру: «Эй, мистер Пиночет! Ты сеешь семена раздора, Эта иностранная монета, которая тебя поддерживает, однажды перестанет поступать. И нечем будет заплатить за ваши пушки…» И это не просто Стинг, а еще и в соавторстве с Эриком Клэптоном и Марком Нопфлером. Конечно, откуда этим прекрасным во всех отношениях людям было знать, что «мистер Пиночет» делает великое дело, пресекая превращение своей страны в Никарагуа, что на самом деле число жертв его режима сильно завышено пропагандой, и большинство из них – никакие не несчастные, зверски замученные, а большевики, в свое время учинившие в одной огромной стране немыслимый террор… Такие мелочи жизни никому не интересны… Ни Стинг, ни Эрик Клэптон, ни великая профессура Лиги плюща никогда не жили в обществе, функционирующем по правилам, которые они теперь отстаивают. Легко быть левым сторонником с высоты собственного самолета и нескольких вилл в самых престижных местах мира. Призрак левизны поддерживает интерес к таким персонам, которые в нормальном обществе были бы просто нерукопожатными. Кто такой Че Гевара, почему он так популярен на Западе, почему футболки с его изображением продаются лучше, чем с фото Metallica, и фильмов о нем снято больше, чем о создателях американского государства? Крупномасштабный авантюрист, мечтавший превратить весь мир в одну большую Кубу, где даже в ресторан ходили по талонам.

Выдающийся режиссер, гордость Голливуда Оливер Стоун снимает хвалебный документальный фильм об Уго Чавесе, с восторгом рассказывая, как он боролся с проклятым американским империализмом… Самому Стоуну, конечно же, не приходилось выживать в Каракасе, где местную валюту измеряют уже не денежными единицами, а килограммами. В Каракасе, который стал самым опасным в мире городом. И уж точно американскому режиссеру не случалось стоять в очередях за туалетной бумагой под армейским конвоем. В общем, то же, что со Стингом, профессурой, другими представителями западной элиты – могут себе позволить… Жечь глаголом глобальную несправедливость куда как более привлекательно и сексуально, чем с калькулятором в руках объяснять, что идеалы всеобщей справедливости очень скоро приводят к такой порочности, которая никакому самому дикому капитализму не снилась. При этом совершенно без последствий для себя – что бы ни делал покойный Чавес в Каракасе, до Лос-Анджелеса или Лондона его длинные руки точно не дотянулись бы.

Но, увы, время от времени идеи, даже самые абстрактные, имеют свойство материализовываться. И последствия при этом бывают совсем не песенно-ироничные. Первыми леваков по всему миру должны благодарить китайцы. Именно левые с их профсоюзами, льготами для рабочих, немыслимыми регуляциями и ограничениями, драконовскими налогами, невозможностью увольнения кого-либо и превращением фонда зарплат в пенсионный фонд замордовали крупный бизнес настолько, что ему проще бежать к черту на кулички, чем строить заводы у себя в стране. Ничего нового – мы это уже проходили. Идеи всеобщей справедливости и уравниловки, попав на реальную почву, приводят к самому вопиющему неравенству из всех возможных. Призрак коммунизма лишил Запад десятков миллионов рабочих мест и превратил в растущих индустриальных гигантов страны, где плоскогубцами пользоваться научились лет 50 назад. Рабочие по всей Европе в отчаянии взывают о помощи. И опять к левым партиям. Которые снова предлагают свои же, проверенные рецепты – углУбить, усовершенствовать, регулировать, обдирать бизнес как липку. И бегут-бегут заводы – из Европы и Америки теперь уже не только в Китай, Индонезию, Малайзию и Таиланд, но и во Вьетнам, Камбоджу, Индию, Бангладеш, Мексику. Великая западная система образования взрастила монстра, который пытается ее же и задушить. В исторической перспективе левая идеология - абсолютно тупиковая ветвь жизнеустройства. Главный ее изъян в том, что она отрицает базовые законы природы - во Вселенной нет никакого равенства и никогда не было. Мы это видим не только в своем микромире, но и в космосе.. Звезды, планеты, туманности двигаются в хаосе, сталкиваясь друг с другом, приводя к усилению одних за счет ослабления других.