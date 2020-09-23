Джек Ма уже не самый богатый китаец

Основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым гражданином КНР. По подсчетам Bloomberg, после недавнего снижения котировок Alibaba его состояние сократилось до $56,7 млрд.

В то же время состояние Чжун Шаньшаня — основателя и совладельца компании Nongfu Spring, выпускающей бутилированную воду и напитки, а также производителя вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy выросло до $58,7 млрд. Это сделало его не только самым богатым китайцем, но и вторым по размеру состояния жителем Азии после индийского магната Мукеша Амбани ($85 млрд).

65-летний Чжун Шаньшань, успевший ранее поработать строителем, журналистом и торговым представителем по продаже напитков, основал Nongfu Spring еще в 1996 году. Компания выпускает газированную и негазированную воду в бутылках, а также широкий ассортимент сладких газированных, негазированных и витаминизированных напитков. По данным Nielsen, в 2012 году продукция этой компании стала самой популярной на китайском рынке бутилированной воды.