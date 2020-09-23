Размер Нобелевской премии увеличили до миллиона долларов

Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов США) за каждую.

За последние восемь лет доход Фонда Нобеля вырос, поэтому вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Фонда Нобеля Ларса Хейкенстена.