Министерство экономики возрождает промышленность в Дашкесане

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетил Дашкесанский район. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, Микаил Джаббаров прибыл в Дашкесанский район для участия в мероприятии «Звонок открытия» азербайджанской экономики.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров ознакомился с работой по добыче железной руды и золота в Дашкесанском районе Азербайджана. Так, министр побывал на производственном участке по добыче железной руды Daşkəsən.

Микаил Джаббаров рассказал о работе, которую предстоит проделать в сфере черной металлургии в Дашкесанском районе в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, отметив, что добыча железной руды на месторождении Daşkəsən будет запущена на высоком уровне в соответствии с современными международными стандартами.

Затем министр экономики для участия в мероприятии «Звонок открытия» азербайджанской экономики отправился на месторождение золота Çovdar, разрабатываемое ЗАО AzerGold.