Депутат Жаля Ахмедова: «Я держусь подальше от политики и увлекаюсь сериалами Ип Мана»

Отметим, что 39-летняя Жаля Ахмедова увлекалась китайским боевым искусством вин-чун. И до избрания в парламент, кроме пристрастий в учении прикладного направления ушу, работала юристом в Службе госбезопасности.

«Хоть я и являюсь депутатом, но отношусь к тем, кто старается держаться подальше от политики». Данное заявление депутата Милли Меджлиса от Сальянского района Жали Ахмедовой вызвало широкий резонанс в азербайджанских СМИ.

Видимо, поэтому Жаля Ахмедова чистосердечно призналась журналистам, что у нее пока не хватает опыта, чтобы заниматься политикой. Однако этот порок депутата не помешал сальянцам сделать выбор в пользу спортсменки-ушуистки.

«Я не причисляю себя к депутатам, которые обладают политическим мышлением. Мы только начали работать, надеюсь, что в течение этих пяти лет я также смогу на профессиональном уровне высказывать свою политическую позицию», - сказала депутат.

Вспомнилась крылатая фраза из безумно популярного в сталинские годы легендарного фильма «Золушка». Помните, как признался волшебный мальчик фее: «Я не волшебник, но только учусь».

«До избрания депутатом у меня был опыт работы в государственных структурах. Я работала в Бакинском апелляционном суде, Министерстве энергетики и частных банках. Мое последнее место работы - Особая государственная служба охраны», - сказала депутат.

На вопрос о том, как женщина в Азербайджане стала заниматься диковинным китайским боевым искусством, Жаля Ахмедова ответила, что она просто «любила серию фильмов с Ип Маном».

Депутат также рассказала, что первое образование получила в Азербайджанском международном университете, который возглавлял скандально известный ректор Эльшад Абдуллаев. Этот университет был известен многочисленными коррупционными скандалами, и, как правило, в этот вуз попадали абитуриенты, которые проваливались на вступительных экзаменах.

«До того как поступить в университет, я не придавала серьезного значения высшему образованию. На первом месте для меня стояла семья и воспитание детей. Поэтому я выбрала Азербайджанский международный университет, потому что туда было легко поступить», - сказала депутат.