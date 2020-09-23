Общественные слушания по новой электростанции в Гобу

Отметим, что согласно закону «Об оценке влияния на окружающую среду», проектирование электростанций, мощностью свыше 300 мегаватт и лини высокого напряжения входя в сферу деятельности, требующей оценки влияния на окружающую среду.

Состоялись общественные слушания касательно оценки влияния деятельности 385-мегаватной электростанции Гобу и 330/220/110 квтной подстанции, которые строят в поселке Гобу Апшеронского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе «Азерэнержи».

По этой причине Министерство экологии и природных ресурсов должно дать свою оценку строительным документам 385-мегаватной электростанции «Гобу» и 330/220/110 квтной подстанции. В соответствии с требованиями закона также проведены общественные слушания с жителями поселка.

В ходе общественных слушаний было отмечено, что известные компании дали свою положительную оценку строительству электростанции, а место ее строительства было выбрано с учетом экологического баланса, безопасности местных жителей и других вопросов.

Над строительными работами электростанции будет обеспечен международный контроль, и особенное внимание будет уделяться вопросам экологии. Территория вокруг электростанции будет облагорожена, будут проведены дороги и водные линии, высажены декоративные деревья и создана широкая зеленая зона.