За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. 133 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 686 случая заражения коронавирусной инфекцией. 37 255 пациентов вылечились, 581 пациент скончался. Лечение 1 850 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.