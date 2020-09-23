Отменен официальный визит Зеленского в Беларусь

Киев попросил перенести на год запланированный на октябрь форум регионов Беларуси и Украины в Гродно, участие в котором планировал принять украинский президент Владимир Зеленский. Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

«Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь [в ходе форума]. Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год», - заявил Сокол.