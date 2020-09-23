Больше не придется ехать на таможню новая реформа, фото, видео
В Государственном таможенном комитете состоялась презентация проекта «Упрощенная декларация – электронная торговля». В мероприятии приняли участие руководители соответствующих структур Госкомтаможни и представители медиа, сообщили haqqin.az в пресс-службе комитета.
Выступивший на мероприятии начальник секретариата Госкомтаможни Анар Сулейманов проинформировал о проекте и отметил, что в рамках мер, предпринимаемых президентом Ильхамом Алиев по устойчивому и динамичному развитию экономики страны, улучшению бизнес-среды, расширению транзитных и логистических возможностей, упрощению и ускорению международной торговли, проводятся реформы и в таможенной системе.
По словам Анара Сулейманова, проект «Упрощенная декларация – электронная торговля» будет способствовать устранению теневой экономики и сыграет важную роль в повышении качества услуг.
Затем был продемонстрирован видеоролик, подготовленный с целью ознакомления общественности с этим проектом. Об особенностях проекта также рассказал начальник Управления по цифровому таможенному администрированию Рауф Гулиев.
По его словам, проект, разработанный специалистами таможенной службы, будет работать в мобильном и веб-формате. Для того чтобы воспользоваться новшествами, необходимо зарегистрировать личный кабинет посредством приложения Smart customs, которое можно скачать на компьютер или мобильный телефон.
Было отмечено, что, если сумма и количество заказа превышает установленный законодательством лимит, если соответствующие таможенные платежи производятся заранее в электронном виде, то нет необходимости приходить в таможенный орган. Таким образом, заказанная посылка будет доставлена прямо по указанному адресу без каких-либо препятствий.
Все процессы можно производить в любом месте на компьютере или мобильном телефоне с доступом в Интернет.
Ранее же, если количество заказов из-за границы превышало установленные законом лимиты, физические лица должны были обратиться в таможенный орган, подать письменную декларацию и провести несколько процедур.
Затем были даны ответы на вопросы журналистов.
Следует отметить, что новый проект создаст условия для более прозрачного и быстрого внедрения электронной коммерции, повысит уровень обслуживания, исключит трату времени, обеспечит прозрачность, правильную таможенную статистику, эффективное использование имеющихся ресурсов.
Лица, которые ввозят товары из-за границы с помощью международной почты или перевозчика, смогут больше не приходить в таможенный орган и выполнять все таможенные операции, не общаясь с сотрудником таможни.
Государственный таможенный комитет также планирует в будущем запустить новые сервисы для участников международной торговли через приложение Smart customs.
Таким образом, с момента вступления в силу закона, посылки, заказанные через международную почту и перевозчиков, необходимо декларировать в таможенном органе через приложение «Упрощенное декларирование - Электронная коммерция».
Следует отметить, что с момента вступления в силу закона посылки, заказанные через международную почту и перевозчиков, необходимо декларировать в таможенном органе через приложение «Упрощенное декларирование - Электронная торговля».