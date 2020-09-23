Выступивший на мероприятии начальник секретариата Госкомтаможни Анар Сулейманов проинформировал о проекте и отметил, что в рамках мер, предпринимаемых президентом Ильхамом Алиев по устойчивому и динамичному развитию экономики страны, улучшению бизнес-среды, расширению транзитных и логистических возможностей, упрощению и ускорению международной торговли, проводятся реформы и в таможенной системе.

В Государственном таможенном комитете состоялась презентация проекта «Упрощенная декларация – электронная торговля». В мероприятии приняли участие руководители соответствующих структур Госкомтаможни и представители медиа, сообщили haqqin.az в пресс-службе комитета.

По словам Анара Сулейманова, проект «Упрощенная декларация – электронная торговля» будет способствовать устранению теневой экономики и сыграет важную роль в повышении качества услуг.

Затем был продемонстрирован видеоролик, подготовленный с целью ознакомления общественности с этим проектом. Об особенностях проекта также рассказал начальник Управления по цифровому таможенному администрированию Рауф Гулиев.

По его словам, проект, разработанный специалистами таможенной службы, будет работать в мобильном и веб-формате. Для того чтобы воспользоваться новшествами, необходимо зарегистрировать личный кабинет посредством приложения Smart customs, которое можно скачать на компьютер или мобильный телефон.

Было отмечено, что, если сумма и количество заказа превышает установленный законодательством лимит, если соответствующие таможенные платежи производятся заранее в электронном виде, то нет необходимости приходить в таможенный орган. Таким образом, заказанная посылка будет доставлена прямо по указанному адресу без каких-либо препятствий.

Все процессы можно производить в любом месте на компьютере или мобильном телефоне с доступом в Интернет.