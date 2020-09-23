Еще 175 жителей Ирана умерли от COVID-19, тысячи зараженных

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране составил 175 человек. Общее число умерших из-за COVID-19 достигло 25 015. Об этом сообщила представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

По ее словам, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 3 521 человек - до 436 319.

Состояние 3 957 больных оценивается как тяжелое. Число победивших опасный вирус возросло до 367 829 человек.

До сегодняшнего дня в Исламской Республике тест на выявление коронавируса сдали 3 854 827человек.

29 из 31 провинций Ирана находятся в «красной» или «рискованной» зонах.