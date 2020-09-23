Фикрет Мамедов созвал Совет и наказал судей

На заседании говорилось, в частности, что Указ президента Ильхама Алиева об углублении реформ в судебно-правовой системе, подписанный в прошлом году, предусматривает увеличение штатного числа судей на одну треть - создано 200 дополнительных вакантных мест, что имеет особую значимость для усовершенствования судебной системы.

Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета под председательством Фикрета Мамедова. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Совета, на заседании была отмечена работа, проделанная по усовершенствованию судебной системы, а также обсуждены важные законодательные и институциональные меры.

В целях комплектации новых штатов за счет юристов, обладающих высоким профессионализмом и моральными качествами, а также для обеспечения оперативности в процессе отбора правила отбора кандидатов на должности судей были усовершенствованы и процесс отбора стал носить постоянный характер.

В правилах определено, что на экзаменах с применением современных технологий ответы на вопросы будут даваться посредством компьютеров, а результаты будут объявляться немедленно.

В результате конкурсов, начатых с прошлого года на основании этих правил, 43 кандидата на должности судей, успешно сдали все экзамены, включая шестимесячный курс обучения, а также стажировку в судах, и были представлены в Судебно-правовой совет Комитетом по отбору судей.

В соответствии с правилами были проведены индивидуальные собеседования с каждым из этих кандидатов на заседаниях Совета, и было решено подготовить предложения по их назначению на должности судей в судах первой инстанции по их специализации.

На заседании была положительно оценена деятельность Комитета по отбору судей, которая продолжила проведение конкурсов с соблюдением правил особого карантинного режима.

Было отмечено, что 64 человека успешно сдали тестовые и письменные экзамены на этих конкурсах, и в ближайшие дни с этими кандидатами будут проведены устные экзамены. Совместно с Государственным экзаменационным центром принимаются меры по организации тестового экзамена с участием следующих 250 кандидатов, подавших документы на судейство. Осуществляется упрощенная электронная подача документов.

На заседании, проведенном с соблюдением необходимого социального поведения и санитарно-эпидемиологических правил, также было рассмотрено дисциплинарное производство в отношении судей.

Председателю Сураханского районного суда города Баку Карамату Алиеву было объявлено замечание за нарушения, выявленные Советом в ходе мониторинга распределения дел в судах, а председателю Сабирабадского районного суда Физули Панахову был объявлен выговор за правонарушения, создающие условия для коррупции и другие недостатки. Дисциплинарные производства в отношении 4 других судей будут рассмотрены на следующих заседаниях Совета.