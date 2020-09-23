Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:16

Власти Армении объективно вынуждены повышать градус напряженности вокруг нагорно-карабахского конфликта, особенно на международной арене, ведь ситуация внутри страны все больше накаляется. Реальных возможностей для выхода из охватившего страну кризиса не осталось – власти могут предложить только нагнетание военной истерии или выступления дежурных эквилибристов, пытающихся веселить голодный и озлобленный народ.

Пашинян как надежда на светлое будущее Армении и «новый эксперимент а-ля Саакашвили» провалился, и это сегодня очевидно всем. И без того дышавшая на ладан экономика страны, упрямо отказывающаяся подчиняться мантрам из Еревана о росте и укреплении, пребывает в конвульсиях, а коронавирус еще и подрезал ей поджилки. Скорость падения темпов экономического развития - самая высокая за десятилетие. Самый большой спад в секторе строительства – почти на 23%. Ситуация в сельском хозяйстве такова, что в прошлом, 2019 году было закрыто соответствующее министерство, перестала публиковаться статистика, фиксируется спад в производстве, но в какой именно степени – неясно. Средний скользящий темп роста за последние 12 месяцев на данный момент составляет почти 1%, а за последние 6 месяцев – минус 7%. С большой вероятностью итоговый показатель за год окажется близким ко второй цифре. Снижение конечного потребления домашних хозяйств составило 18.8%, и это самый большой показатель со времен спада начала 1990-х годов.

За 9 месяцев нынешнего года снижение налоговых поступлений в госбюджете составило примерно 6%. Причем налоговые поступления, запланированные госбюджетом, не были выполнены на 25%. При этом увеличилась нагрузка по внешнему долгу, и не исключено, что к концу года она вырастет еще больше из-за неполного выполнения по линии налоговых поступлений. Именно за такое состояние экономики критиковал депутат Никол Пашинян правительство Карена Карапетяна в те времена, когда рост ВВП составлял более 8% процентов. Депутат Пашинян тогда заявлял, что за счет этого в Армении грабят простых людей. Сегодня о подобных темпах роста можно надолго забыть, но вот стало ли от этого лучше людям? Пусть армянские власти спросят об этом людей, которые в армянской столице устраивают голодовки, заявляя, что хотят уехать в Россию, так как не могут найти достойную работу на родине. Но спрашивать их, разумеется, никто не будет. Поскольку во всех трудностях Армении, как уверяет Ереван местное население и международное сообщество, виноваты… Россия и Азербайджан. Россия – поскольку выделяет Армении мало помощи, которую правящая элита могла бы «попилить», а то и перепродать на сторону, как это происходит с поставляемыми сюда вооружениями и военным имуществом. Азербайджан – поскольку он столь необходимый армянским властям «внешний враг», на которого можно списать все трудности и собственную некомпетентность.

А заодно и сплотить элиты и народ вокруг руководства страны. Как говаривал Александр Васильевич Суворов, «для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных ея идиотах. Внешний враг нужен, шоп идиоты не перегрызли друг другу глотку!» Но сплотиться получается плохо, особенно – в верхах. Конечно, мы живем в эпоху, когда трудно определить, кто является идиотом на самом деле, а кто из карьерных соображений им прикидывается, но все отчетливее становится понятно – власть из рук Пашиняна утекает, а сам он превращается в дежурного эквилибриста, выдающего дежурные рапорты о том, что все будет хорошо. Но если два года назад к его заявлениям прислушивались и даже им верили – то теперь попросту пропускают мимо ушей. Коверный рыжий надоел, сломался, несите нового. Собственно феномен успеха Пашиняна кроется только в одном – в обещании им щедрых инвестиций от зарубежных кукловодов «гнезда Соросова», которые привели его к власти. В январе-сентябре 2019 года объем инвестиций в Армению составил 128 млрд драмов (266 млн долларов), а иностранных инвестиций — 32,6 млрд драмов ($ 68 млн). Для сравнения - за 9 месяцев 2018 года прямые иностранные инвестиции составили 61 млрд драмов ($ 127 млн). То есть и в сфере внешних инвестиций король оказался бесстыдно голым, причем нагота его – душераздирающее зрелище, как говорил известный киногерой-ослик. Впрочем, проблемы Пашиняна с утекающей от него стремительным ручьем властью – дело второе. Сам виноват. Беспокоит другое – куда утекает эта власть? И вот здесь начинаются тревожные моменты, поскольку утекает она в цепкие лапки «партии войны» - министра обороны Армении Давида Тонояна.