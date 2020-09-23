Тоноян готовит госпереворот в Армении? Время Пашиняна истекает… наша аналитика
Власти Армении объективно вынуждены повышать градус напряженности вокруг нагорно-карабахского конфликта, особенно на международной арене, ведь ситуация внутри страны все больше накаляется. Реальных возможностей для выхода из охватившего страну кризиса не осталось – власти могут предложить только нагнетание военной истерии или выступления дежурных эквилибристов, пытающихся веселить голодный и озлобленный народ.
Пашинян как надежда на светлое будущее Армении и «новый эксперимент а-ля Саакашвили» провалился, и это сегодня очевидно всем. И без того дышавшая на ладан экономика страны, упрямо отказывающаяся подчиняться мантрам из Еревана о росте и укреплении, пребывает в конвульсиях, а коронавирус еще и подрезал ей поджилки.
Скорость падения темпов экономического развития - самая высокая за десятилетие. Самый большой спад в секторе строительства – почти на 23%. Ситуация в сельском хозяйстве такова, что в прошлом, 2019 году было закрыто соответствующее министерство, перестала публиковаться статистика, фиксируется спад в производстве, но в какой именно степени – неясно.
Средний скользящий темп роста за последние 12 месяцев на данный момент составляет почти 1%, а за последние 6 месяцев – минус 7%. С большой вероятностью итоговый показатель за год окажется близким ко второй цифре. Снижение конечного потребления домашних хозяйств составило 18.8%, и это самый большой показатель со времен спада начала 1990-х годов.
За 9 месяцев нынешнего года снижение налоговых поступлений в госбюджете составило примерно 6%. Причем налоговые поступления, запланированные госбюджетом, не были выполнены на 25%. При этом увеличилась нагрузка по внешнему долгу, и не исключено, что к концу года она вырастет еще больше из-за неполного выполнения по линии налоговых поступлений.
Именно за такое состояние экономики критиковал депутат Никол Пашинян правительство Карена Карапетяна в те времена, когда рост ВВП составлял более 8% процентов. Депутат Пашинян тогда заявлял, что за счет этого в Армении грабят простых людей.
Сегодня о подобных темпах роста можно надолго забыть, но вот стало ли от этого лучше людям? Пусть армянские власти спросят об этом людей, которые в армянской столице устраивают голодовки, заявляя, что хотят уехать в Россию, так как не могут найти достойную работу на родине.
Но спрашивать их, разумеется, никто не будет. Поскольку во всех трудностях Армении, как уверяет Ереван местное население и международное сообщество, виноваты… Россия и Азербайджан.
Россия – поскольку выделяет Армении мало помощи, которую правящая элита могла бы «попилить», а то и перепродать на сторону, как это происходит с поставляемыми сюда вооружениями и военным имуществом. Азербайджан – поскольку он столь необходимый армянским властям «внешний враг», на которого можно списать все трудности и собственную некомпетентность.
А заодно и сплотить элиты и народ вокруг руководства страны. Как говаривал Александр Васильевич Суворов, «для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных ея идиотах. Внешний враг нужен, шоп идиоты не перегрызли друг другу глотку!»
Но сплотиться получается плохо, особенно – в верхах. Конечно, мы живем в эпоху, когда трудно определить, кто является идиотом на самом деле, а кто из карьерных соображений им прикидывается, но все отчетливее становится понятно – власть из рук Пашиняна утекает, а сам он превращается в дежурного эквилибриста, выдающего дежурные рапорты о том, что все будет хорошо.
Но если два года назад к его заявлениям прислушивались и даже им верили – то теперь попросту пропускают мимо ушей. Коверный рыжий надоел, сломался, несите нового. Собственно феномен успеха Пашиняна кроется только в одном – в обещании им щедрых инвестиций от зарубежных кукловодов «гнезда Соросова», которые привели его к власти.
В январе-сентябре 2019 года объем инвестиций в Армению составил 128 млрд драмов (266 млн долларов), а иностранных инвестиций — 32,6 млрд драмов ($ 68 млн). Для сравнения - за 9 месяцев 2018 года прямые иностранные инвестиции составили 61 млрд драмов ($ 127 млн). То есть и в сфере внешних инвестиций король оказался бесстыдно голым, причем нагота его – душераздирающее зрелище, как говорил известный киногерой-ослик.
Впрочем, проблемы Пашиняна с утекающей от него стремительным ручьем властью – дело второе. Сам виноват. Беспокоит другое – куда утекает эта власть? И вот здесь начинаются тревожные моменты, поскольку утекает она в цепкие лапки «партии войны» - министра обороны Армении Давида Тонояна.
Человека, который из кресла представителя Армении при НАТО затем пересел в кабинет начальника отдела международного военного сотрудничества и оборонной политики, – то есть был посажен на серые и крайне мутные, с ощутимым душком криминала и нечистоплотности, схемы армянского оружейного экспорта. А затем был назначен Пашиняном министром обороны Армении, то есть – получил возможность как бесконтрольно распродавать оружие, так и поставлять налево российскую военную помощь. Более того, Пашинян, вызывающий резкое неприятие российской политической элиты и ВПК, определил новый центр для сотрудничества с главным союзником – Кремлем. Москва Пашиняну помогать не хочет, а вот Тонояна готова воспринимать в качестве договороспособного и рукопожатного представителя власти.
В итоге Тоноян сумел сосредоточить сейчас в своих руках и крайне солидные деньги, и немалую власть, а также поддержку российского ВПК, которую разжигаемая Ереваном военная истерия только укрепляет. Более того, ему самому и выгоднее всего ее поддерживать. К тому же – постоянно пытаясь втянуть в орбиту своих авантюр и Москву, и Анкару.
Пашинян еще нужен Тонояну и его клике как дежурная ширма. Но вот как долго еще эта ситуация будет сохраняться? Есть основания считать, что не так уж и долго – логика развития ситуации в Армении диктует появление там «сильной руки». В экономику армянские элиты играть не умеют, остаться у власти они могут только через войну – или перманентную околовоенную ситуацию.
К тому же Тоноян может заполучить поддержку традиционных пророссийских сил в лице клана карабахских полевых командиров, задавшихся целью скорейшего смещения неугодного иджеванского маргинала. А учитывая низкую популярность лидеров карабахского клана в самой Армении – долгое пребывание у власти дуэта Кочарян - Саргсян лишило партию войны народной поддержки, карабахцам остается уповать на дворцовый переворот. По большому счету, в Армении может разыграться политическая ситуация, идентичная событиям конца 90-х годов. Тогда Тер-Петросян, поддержав западную модель карабахского урегулирования, вступил в противоречие с российской элитой и тем самым обусловил бархатный госпереворот, возглавляемый Кочаряном и Саргсяном. К тому же этот переворот был поддержан и министром обороны Вазгеном Саркисяном, который спустя год превратился в полновластного хозяина страны.
Как учит новая политическая история Армении, идеология правящих армянских элит – откровенно человеконенавистническая и махрово националистическая. А потому моральных терзаний в установлении диктатуры местного Пиночета они испытывать не будут.