Российские стратегические бомбардировщики облетели западную границу Беларуси
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках учений "Славянское братство" совершили полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Беларуси. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
"24 сентября 2020 г. два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская обл.) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Республики Беларусь. Авиационное прикрытие в ходе выполнения специального полета осуществлялось истребительной авиацией ВВС Республики Беларусь", - сообщили в российском военном ведомстве.
Полеты Ту-160 выполнены в рамках совместных белорусско-российских учений "Славянское братство-2020", отметили в Минобороны РФ.