Коллегия адвокатов наладила эффективное сотрудничество с ООН

На встрече председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров рассказал о проведенной в течение года работе в сфере адвокатуры, реализованных в регионах проектах и ситуации с приемом в адвокатуру. Анар Багиров также отметил, что за прошедший период были налажены более тесные отношения с ООН и ее структурными подразделениями, реализованы совместные проекты.

Сегодня состоялась видеовстреча представителя Офиса Верховного комиссара по правам человека ООН на Южном Кавказе с руководством Президиума Коллегии адвокатов.

В то же время глава Коллеги адвокатов рассказал о важности продолжения эффективного сотрудничества с различными структурами ООН, включая Верховный комиссариат по правам человека и его региональный офис.

Было отмечено, что адвокаты активно привлекаются к совместным просветительским проектам, реализуемым в столице и в регионах страны. Кроме того, для чувствительных групп населения и малообеспеченных семей регулярно организуются кампании по бесплатной юридической помощи.

Главный советник по правам человека Верховного комиссара ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимир Школьников заявил, что представляемая им организация придает большое значение сотрудничеству с Коллегией адвокатов Азербайджана, а также заинтересована в развитии эффективного сотрудничества в направлении защиты прав и свобод людей. Он также дал свои рекомендации по развитию сферы адвокатуры в Азербайджане, мер, необходимых для продолжительного повышения квалификации адвокатов.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества.