Silk Way Group c Национальной Академией Авиации начала проект по подготовке специалистов по техобслуживанию воздушных судов

Группа компаний Silk Way Group, уверенно развиваясь в течение последних нескольких лет, ощущала нехватку кадров в области технического обслуживания воздушных судов. Вследствие этого Silk Way Group выступила с инициативой организации курсов по подготовке специалистов технического обслуживания самолётов совместно с Национальной Академией Авиации.

Национальная Академия Авиации (НАА) является единственным высшим учебным заведением, осуществляющим программы высшего, дополнительного и профессионального образования в области гражданской авиации в Азербайджане. Имея многолетнюю историю тесного сотрудничества с Silk Way Group, НАА в конце прошлого года поддержала идею создания курсов подготовки специалистов по техническому обслуживанию самолётов.

Осенью 2019 года был объявлен набор кандидатов со средним или высшим образованием, хорошим знанием английского языка, желающих работать в области гражданской авиации.

Необходимо отметить, что в процессе отбора учащихся на данные курсы наряду с преподавателями Национальной Академии Авиации участвовали и ведущие специалисты Silk Way Group, а также Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

В данное время, в период пандемии COVID-19, занятия на курсах продолжаются в онлайн-режиме посредством рекомендованной Министерством Образования Азербайджанской Республики программы дистанционного обучения Microsoft Teams.

Продолжительность курсов составляет 21 месяц, соответственно, первый выпуск специалистов планируется осуществить в конце 2021 года.

Выпускники, успешно сдавшие экзамены, по окончании курсов получат сертификаты учебной организации, соответствующие требованиям как Авиационных Правил Азербайджанской Республики, так и Международных Авиационных Правил.

Важно подчеркнуть, что по окончании курсов и после успешной сдачи экзаменов сертифицированные специалисты могут быть рассмотрены в качестве кандидатов на ряд должностей в группе компаний Silk Way Group.

«Уверен, что инициированные нами курсы станут надёжной платформой для подготовки высококвалифицированных специалистов в области авиационной техники, спрос на которых в настоящее время неуклонно растёт. Надеюсь, что этот проект будет успешно продолжаться и в будущем», - отметил генеральный директор компании Silk Way Technics Эмин Сафаров.

Напомним, что Silk Way Group является динамично развивающейся группой компаний, занимающей одно из ведущих мест в экономике Азербайджана. Созданная 14 июля 2006 года с целью управления осуществляющими грузовые авиаперевозки компаниями Silk Way Group базируется на территории Международного Аэропорта имени Гейдара Алиева. На данный момент она объединяет три компании: Silk Way Airlines, Silk Way West и Silk Way Technics, занимающиеся обеспечением авиагрузоперевозок, а также поддержанием лётной годности воздушных судов.

Silk Way Technics основана в 2006 году, занимается техническим обслуживанием и текущим ремонтом воздушных судов. Компания обладает крупнейшим в регионе ангаром, оснащённым современным оборудованием, а также сертификатами соответствия международным стандартам по техническому обслуживанию воздушных судов, таких как Airbus, Boeing, Embraer, Gulfstream и ATR. Следует отметить, что высококвалифицированный персонал Silk Way Technics обслуживает не только самолёты Silk Way Group и Азербайджанских Авиалиний (AZAL), но также и авиалайнеры других авиакомпаний стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.