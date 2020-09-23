Приставы арестовали квартиру Навального

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании "Московский школьник". 27 августа... приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьине", - сообщила Ярмыш, пишет ТАСС.

Теперь Навальный не может продать, подарить или заложить квартиру. По словам Ярмыш, тогда же были арестованы и счета Навального. В рамках иска "Московского школьника" ранее были арестованы счета главы YouTube-канала "Навальный Live" Любови Соболь и счета Фонда по борьбе с коррупцией, в результате чего ФБК был вынужден сменить юридическое лицо.

"В общей сложности суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 млн рублей, именно в такую сумму была оценена упущенная выгода компании "Московский школьник" из-за разрыва контракта на поставку питания", - написала Ярмыш..