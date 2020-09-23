Yelo Bank представил новую услугу интернет-банкинга

Очередное новшество от Yelo Bank - банк представил услугу интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Новая услуга отличается своим уникальным дизайном и удобством для клиентов, а также широким функционалом.

Отныне клиенты могут пользоваться множеством возможностей новой услуги, не посещая филиал, независимо от времени и места нахождения.

•           Вход и проведение операций посредством OTP (одноразовых паролей) и электронной подписи (Asan imza)

•           Возможность отслеживать график динамики прихода и расхода за выбранный период по одному или нескольким счетам

•           Сохранение шаблонов и установка автоплатежей, которые позволяют значительно сократить время при работе с регулярными контрагентами

•           Функция резервации курса позволяет получить наиболее оптимальный курс купли-продажи валюты

•           Заявка на кредит

•           Информация по кредитам и графики погашений

•           Управление картами в онлайн-режиме (пополнение, блокировка, разблокировка)

•           Оплата заработной платы. Наличие образца позволяет легко загрузить файл и оплатить зарплату всем сотрудникам одним платежом.

•           Функция добавления сотрудников с индивидуальным функционалом

•           Массовые платежи

•           Автоматическая рассылка выписки

•           Переводы за границу

•           SMS-уведомления

•           Новостной блок.

 Весь этот функционал не только позволит облегчить работу компаний и уменьшить объем документации, но и значительно усилить контроль за счетами и операциями компании. Клиенты банка могут пройти регистрацию по ссылке (https://ibank.yelo.az/en/login). Новые же клиенты могут воспользоваться всеми преимуществами услуги интернет-банкинга, открыв счет в Yelo Bank.

Проект разработан Yelo Bank совместно с технологическим партнером банка - компанией Middleware (США) на базе технологии Corezoid Process Engine. Запуск услуги интернет-банкинга является одним из значимых шагов банка в направлении диджитализации.

Продолжайте следить за новостями банка, потому что Yelo будет и дальше освежать ваш банковский опыт своими новшествами.

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