Количество смертей в Первой мировой войне объяснили климатической аномалией

Специалисты выяснили, что в 1914-1919 годах в Исландии сохранялось низкое атмосферное давление. В связи с этим через Атлантический океан оттуда тянулась влага, а из Арктики перемещался холодный воздух. Это вызвало периоды интенсивных дождей и низких температур в разных регионах. Эти периоды в свою очередь совпали с боями, где были понесены самые масштабные потери. «Битва на Сомме и битва при Вердене произошли в этот период, в результате чего погибло более 2 миллионов человек», - утверждают в институте.

Ученые пишут, что «траншеи, заполненные грязью и водой, и воронки от бомб поглотили все — от танков до лошадей и солдат, став тем, что очевидцы называют "жидкой могилой" армий».

В исследовании также подчеркивается, что климатическая аномалия способствовала распространению пандемии испанского гриппа («испанки»), последовавшей за конфликтом и унесшей жизни примерно 100 миллионов человек во всем мире.

В заключение научной работы авторы приходят к выводу, что роль подобных климатических аномалий должна быть оценена по отношению к более поздним пандемиям, «таким как COVID-19, которые распространились в Великобритании во время пятой самой влажной зимы за всю историю наблюдений».