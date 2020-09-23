Количество смертей в Первой мировой войне объяснили климатической аномалией
Ученые Гарвардского института изменения климата заявили, что климатическая аномалия стала причиной значительного увеличения количества смертей во время Первой мировой войны. Их исследование цитирует Daily Mail.
Специалисты выяснили, что в 1914-1919 годах в Исландии сохранялось низкое атмосферное давление. В связи с этим через Атлантический океан оттуда тянулась влага, а из Арктики перемещался холодный воздух. Это вызвало периоды интенсивных дождей и низких температур в разных регионах. Эти периоды в свою очередь совпали с боями, где были понесены самые масштабные потери. «Битва на Сомме и битва при Вердене произошли в этот период, в результате чего погибло более 2 миллионов человек», - утверждают в институте.
Ученые пишут, что «траншеи, заполненные грязью и водой, и воронки от бомб поглотили все — от танков до лошадей и солдат, став тем, что очевидцы называют "жидкой могилой" армий».
В исследовании также подчеркивается, что климатическая аномалия способствовала распространению пандемии испанского гриппа («испанки»), последовавшей за конфликтом и унесшей жизни примерно 100 миллионов человек во всем мире.
В заключение научной работы авторы приходят к выводу, что роль подобных климатических аномалий должна быть оценена по отношению к более поздним пандемиям, «таким как COVID-19, которые распространились в Великобритании во время пятой самой влажной зимы за всю историю наблюдений».