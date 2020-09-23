Ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается

Интерфакс со ссылкой на The Guardian пишет, что в Нидерландах суточный прирост случаев коронавируса достиг рекордных показателей - за последние 24 часа, по данным минздрава страны, выявили 2 544 заражения. Отмечается, что число случаев коронавируса ежедневно растет с середины сентября. Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превышает отметку в 100 тыс., более 6 тыс. инфицированных скончались.

Рост числа случаев коронавируса фиксируется в Польше после ослабления ограничений по борьбе с инфекцией. В четверг зафиксирован рекордный с марта прирост заражений - 1 136. За время пандемии в стране выявили более 82,8 тыс. случаев COVID-19, более 2 тыс. заразившихся скончались.

Как сообщает The Guardian, в Чехии в четверг выявили 2 309 новых случаев коронавируса COVID-19, что является третьим по величине рекордным показателем. За последние две недели Чехия стала второй страной в Европе по темпам распространения коронавирусной инфекции. Общее число заражений в Чехии превышает 55,4 тыс.

Власти Финляндии заявили о "тревожной" активизации распространения коронавируса - среднесуточный прирост заражений удвоился за последние две недели. Ранее этот показатель составлял 387 случаев, теперь - почти 800.