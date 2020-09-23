В Иране могут восстановить ограничения в связи с COVID-19

Власти Ирана готовы восстановить режим ограничений в случае начала второй волны эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на заседании Национального совета по борьбе с коронавирусом в Тегеране, сообщает Anadolu.

По его словам, скорость распространения коронавируса в ряде регионов страны увеличилась ввиду игнорирования населением рекомендаций Минздрава. Жители Ирана должны полностью соблюдать инструкции, чтобы предотвратить распространение коронавируса и поддержать медработников, подчеркнул иранский президент.

Президент сообщил, что отдал распоряжение ввести наказание в отношении тех, кто, несмотря на многочисленные предупреждения, подвергает опасности здоровье населения.