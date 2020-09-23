Златан Ибрагимович заразился коронавирусом
Футболист «Милана» Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщил клуб.
39-летний шведский нападающий сдал тест перед матчем отборочного тура Лиги Европы «Милан» - «Буде-Глимт». Встреча пройдет сегодня, 24 сентября, в Милане.
«Клуб проинформировал соответствующие органы, и игрок был незамедлительно помещен на карантин дома. Все остальные члены команды и сотрудники сдали отрицательный результат»,— говорится в сообщении итальянского клуба.