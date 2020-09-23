Более пяти тысяч компаний в Москве получат от мэра Сергея Собянина рекомендацию перевести сотрудников на удаленную работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

РБК пишет, что просьбу Собянина уже получили Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех».

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — цитирует РБК письмо мэра.