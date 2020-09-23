Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментирован изданию «Подъем» выдвижение президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

Горбачев отметил, что не знает, кто достоин получить награду.

«Кто достоин? Я не знаю, я далек», — сказал он.

Горбачев добавил, что настало время, когда Нобелевскую премию нельзя получить «по блату», но только за реальные заслуги.

Сам Горбачев получил награду 15 октября 1990 года — «за ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».