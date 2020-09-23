Эйнулла Фатуллаев 19:36

Президент Ильхам Алиев, подвергнув обструкции и гневной критике главу армянского правительства Никола Пашиняна, де-факто сорвавшего переговорный процесс, коснулся сенсационных подробностей закулисных консультаций между двумя лидерами. И.Алиев недвусмысленно заявил, что после прихода к власти армянский премьер стал направлять азербайджанской стороне обнадеживающие сигналы. Что же за тайные послания Пашинян направлял Алиеву? Информированные дипломатические источники рассказали нам о конфиденциальном общении двух лидеров. И редакция haqqin.az решила приоткрыть завесу над тайной переговоров двух лидеров посредством связника Пашиняна.

В июле-августе 2018 года спустя несколько месяцев после прихода к власти лидера цветной революции Пашиняна – один из его главных единомышленников и соратников, соучредитель главного локомотива революции - блока «Гражданский договор», Арсен Харатян обратился к правительственным источникам Азербайджана с предложением о начале прямых переговоров. К этому времени, А.Харатян успел уйти с поста советника премьер-министра по вопросам внешней политики и обосноваться в Тбилиси в качестве главы НПО, финансируемого Соросом. На встрече с представителем азербайджанского правительства, на территории одной из европейских стран, А.Харатян открыто заявил, что представляет Пашиняна, который заинтересован в качественно новом формате переговоров и готов к серьезным компромиссам на основе новой модели урегулирования. А.Харатян передал от имени Н.Пашиняна, что новое правительство Армении выражает готовность принять за основу будущих переговоров поэтапный план урегулирования, принятый в конце 90-х годов свергнутым Робертом Кочаряном правительством Тер-Петросяна. Согласно «модели мира взамен на территории», представленной А.Харатяном, речь шла о деоккупации на первом этапе трех районов низменного Карабаха. А затем в рамках утвержденных и принятых правительством Сержа Саргсяна «мадридских принципов» освобождении еще двух районов. Пашинян рассматривал возможность прямых переговоров, без посредников, в частности России. А.Харатян заверял, что и Пашинян убежден в необходимости ограничения влияния Кремля в регионе путем отчуждения российского МИД из переговорного процесса. Поскольку стратегической задачей нового армянского правительства является ослабление влияния и роли России во внутриполитических процессах в самой Армении. Азербайджанскую сторону несколько смутило именно озвученное А.Харатяном – нарушение кондоминиума, предложение проведения в будущем переговоров при поддержке западных правительств.