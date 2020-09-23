Тайные переговоры между эмиссарами Никола Пашиняна и Ильхама Алиева сенсационные факты
Президент Ильхам Алиев, подвергнув обструкции и гневной критике главу армянского правительства Никола Пашиняна, де-факто сорвавшего переговорный процесс, коснулся сенсационных подробностей закулисных консультаций между двумя лидерами. И.Алиев недвусмысленно заявил, что после прихода к власти армянский премьер стал направлять азербайджанской стороне обнадеживающие сигналы.
Что же за тайные послания Пашинян направлял Алиеву?
Информированные дипломатические источники рассказали нам о конфиденциальном общении двух лидеров. И редакция haqqin.az решила приоткрыть завесу над тайной переговоров двух лидеров посредством связника Пашиняна.
В июле-августе 2018 года спустя несколько месяцев после прихода к власти лидера цветной революции Пашиняна – один из его главных единомышленников и соратников, соучредитель главного локомотива революции - блока «Гражданский договор», Арсен Харатян обратился к правительственным источникам Азербайджана с предложением о начале прямых переговоров. К этому времени, А.Харатян успел уйти с поста советника премьер-министра по вопросам внешней политики и обосноваться в Тбилиси в качестве главы НПО, финансируемого Соросом.
На встрече с представителем азербайджанского правительства, на территории одной из европейских стран, А.Харатян открыто заявил, что представляет Пашиняна, который заинтересован в качественно новом формате переговоров и готов к серьезным компромиссам на основе новой модели урегулирования. А.Харатян передал от имени Н.Пашиняна, что новое правительство Армении выражает готовность принять за основу будущих переговоров поэтапный план урегулирования, принятый в конце 90-х годов свергнутым Робертом Кочаряном правительством Тер-Петросяна.
Согласно «модели мира взамен на территории», представленной А.Харатяном, речь шла о деоккупации на первом этапе трех районов низменного Карабаха. А затем в рамках утвержденных и принятых правительством Сержа Саргсяна «мадридских принципов» освобождении еще двух районов. Пашинян рассматривал возможность прямых переговоров, без посредников, в частности России. А.Харатян заверял, что и Пашинян убежден в необходимости ограничения влияния Кремля в регионе путем отчуждения российского МИД из переговорного процесса. Поскольку стратегической задачей нового армянского правительства является ослабление влияния и роли России во внутриполитических процессах в самой Армении. Азербайджанскую сторону несколько смутило именно озвученное А.Харатяном – нарушение кондоминиума, предложение проведения в будущем переговоров при поддержке западных правительств.
По словам А.Харатяна, Пашинян гарантировал в будущем в обмен на предоставление временного статуса Нагорному Карабаху рассмотреть возможность деоккупации еще двух районов – Кельбаджара и Лачина.
А.Харатян предложил провести первую секретную встречу между эмиссарами правительств Армении и Азербайджана в Тбилиси. Однако в ходе дискуссий вокруг места переговоров, учитывая активное присутствие спецслужб России в Тбилиси, было принято решение о проведении первых консультаций на нейтральной территории - одного из европейских государств.
Резюмируя первоначальные итоги консультаций, А.Харатян заявил, что вынужден согласовать будущие шаги с самим Н.Пашиняном. Лично доложив Пашиняну о первых консультациях с представителем азербайджанского правительства, А.Харатян получил мандат на проведение тайных переговоров непосредственно от самого премьер-министра.
Наша редакция располагает информацией о представителе азербайджанского правительства. И при необходимости обнародует имя и эмиссара азербайджанского президента.
На второй встрече на территории одного из европейских государств, А.Харатян сообщил о планах Н.Пашиняна возбудить уголовное дело и арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. После устранения с политической авансцены основных противников революционной власти – Саргсяна и Кочаряна, главным препятствием на пути укрепления новой власти, по словам А.Харатяна, являлся Ю.Хачатуров. Пашинян просил азербайджанскую сторону выждать и позволить ему навести порядок внутри страны. А.Харатян говорил о высокой вероятности угрозы теракта против Н.Пашиняна со стороны карабахского клана, сохранявшего влияние внутри государственного аппарата и силовых ведомств. После разрешения внутриполитических проблем, Пашинян обещал начать всеобъемлющие прямые переговоры.
Азербайджанская сторона, крайне заинтересованная в скорейшем и справедливом урегулировании конфликта, внимательно изучала предложения Н.Пашиняна, полагаясь на рационализм и прагматизм новой плеяды армянских политиков.
Однако после второй встречи А.Харатян сообщил, что арест Юрия Хачатурова несколько осложнил армяно-российские взаимоотношения, что привело к политическому давлению со стороны Кремля. Более того, по информации А.Харатяна, ситуация усугубилась утечкой информации о секретных армяно-азербайджанских переговорах, что стало вызывать недоверие российской стороны. Именно поэтому, по информации А.Харатяна, российские спецслужбы слили в сеть запись телефонной беседы Н.Пашиняна с Артуром Ванецяном.
Н.Пашинян подозревал в организации утечки информации А.Ванецяна. Хотя во время беседы с представителем азербайджанского правительства А.Харатян высказал гипотезу, что российским спецслужбам могли передать информацию высокопоставленные чиновники из ближайшего окружения армянского премьер-министра. Во всяком случае, о секретных переговорах знали министр иностранных дел Зограб Мнацаканян и министр обороны Давид Тоноян.
Азербайджанская сторона, будучи приверженной своим обязательствам, взятым перед А.Харатяном и Н.Пашинянм не проинформировала Минскую группу ОБСЕ об этих переговорах.