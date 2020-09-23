Толпа освистала Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп и его жена, первая леди США Мелания Трамп были освистаны толпой в ходе церемонии, проходящей в здании Верховного суда страны, куда чета прибыла, чтобы выразить свое почтение покойной судье Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает Daily Mail.

«Уважайте ее желание», — кричала толпа, когда чета Трампов стояла на вершине лестницы у гроба Гинзбург, задрапированного американским флагом. Фраза является отсылкой к предсмертному желанию судьи, которая хотела, чтобы ее преемник был назначен победителем ноябрьских президентских выборов.

Трамп, в свою очередь, поставил под сомнение подобное желание Гинзбург, отметив, что оно было написано демократом. Президент США заявлял, что за этим стоит лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси или председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.