В МВФ заметили улучшение ситуации в мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует некоторое улучшение экономических показателей по сравнению с июньским прогнозом по мировому ВВП. Об этом сегодня заявил на брифинге официальный представитель организации Джерри Райс.

По его словам, «поступившая недавно информация свидетельствует о том, что экономический прогноз может быть в некоторой степени менее мрачным в сравнении с показателями от 24 июня». «В некоторых секторах мировой экономики ситуация начинает исправляться», — цитирует ТАСС Райса.

Он также указал, что МВФ наблюдает «признаки того, что мировая торговля начинает медленно восстанавливаться».

Напомним, что в конце июня Международный валютный фонд скорректировал в сторону резкого ухудшения свой прогноз по мировой экономике на текущий год и теперь ожидает спада на 4,9% вместо 3%, предполагавшихся в апреле. Как указывал МВФ, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем прогнозировалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем ожидалось ранее.