Рассекречена лунная программа СССР

«Роскосмос» рассекретил документы по советской лунной программе. Копии исторических артефактов опубликованы на сайте госкорпорации.

Документы, касающиеся лунной программы СССР, были обнародованы в связи с 50-летием доставки на Землю лунного грунта космической станцией «Луна-16».

В документе, датированном сентябрем 1970 года, говорится, что в результате космической миссии автоматическая межпланетная станция поставила несколько рекордов. В частности, аппарат совершил забор грунта, самостоятельно взлетел с Луны и вернулся на Землю с ценным грузом.

17 ноября 1970 года советские ученые подготовили отчет о предварительных результатах исследования физических свойств лунного грунта. 21 декабря был опубликован приказ министра общего машиностроения СССР, согласно которому были назначены премии разработчикам и изготовителям объектов наземной космической инфраструктуры.