Зариф: Эр-Рияд не предлагал Тегерану мирных инициатив

Саудовская Аравия никогда не предлагала Ирану мирных инициатив, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая в рамках Генассамблеи ООН, заявил, что королевство «протянуло руку мира» Ирану и в течение десятилетий взаимодействовало с ИРИ «позитивно и открыто». При этом он обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Что касается предложения о мире: Саудовская Аравия никогда не делала никаких предложений Ирану, от которых он отказывался бы», - заявил Зариф.

По его словам, королевство с апреля 2015 года «убивает йеменцев» и «совершает военные преступления и преступления против человечности» совместно с некоторыми европейскими странами и США, продающими оружие Саудовской Аравии.

По словам Зарифа, в 2019 году президент Ирана Хасан Роухани на выступлении в ГА ООН предложил «Ормузскую мирную инициативу». «Он направил письмо королю Саудовской Аравии, но тот нахально отправил ответ Роухани через эмира Кувейта», - подчеркнул министр. «И даже на это письмо мы ответили», - заявил Зариф.

«Саудовская Аравия хочет, чтобы американцы воевали со всеми, кто не на ее стороне, до последнего американского солдата», - резюмировал Зариф.