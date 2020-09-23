Захарова рассказала, о чем говорили Лавров и Гафарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова обсудили на состоявшейся накануне встрече принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Вестник Кавказа», об этом на еженедельном брифинге для журналистов заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, речь шла о базовых принципах, подразумевающих, в том числе, решение статусных вопросов Нагорного Карабаха, а также освобождение территорий вокруг него.

Напомним, 21 сентября в Россию со своим первым официальным визитом прибыла спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Накануне состоялась ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.