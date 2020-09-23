Армян, напавших на «Бакинский дворик», ждут длительные тюремные сроки

Заседание суда по делу семерых граждан Армении, арестованных в России по обвинению в хулиганстве на национальной почве из-за нападения на азербайджанский ресторан «Бакинский дворик», состоится 29 сентября. Дело рассматривает суд Никулинского района Москвы.

Напомним, что инцидент произошел 24 июля. Семеро граждан Армении выломали витрины ресторана, расположенного на западе Москвы на улице Мосфильмовская. Полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и разбое.

По словам адвоката обвиняемых Карена Нерсисяна, шестеро нападавших являются гражданами Армении, еще один – имеет паспорта Армении и РФ.

«Им предъявлено обвинение по очень серьезной статье - хулиганство по мотивам межнациональной розни, - цитирует адвоката news.am. - Очевидно, что делу придан политический окрас. На мой взгляд, российские власти решили пойти путем паритета и показать, что подобные проявления будут караться строго».

Нерсисян заявил, что статья предполагает штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, исправительные работы, либо лишение свободы на длительный срок. При этом исправительные работы распространяются только на граждан РФ. Соответственно в данном случае речь может идти либо о штрафе, либо о лишении свободы.

«Сами понимаете, ребятам такие деньги не снились, - говорит представитель защиты. - Тем более, в такое сложное время. По инициативе наших активистов я направил письма посольству Армении, Союзу армян России и господину Саркисову (предприниматель Сергей Саркисов, один из основных владельцев «РЕСО-Гарантии»). Объяснил ситуацию и просил помочь».

В настоящее время речь идет о перечислении крупной суммы на депозитный счет суда в качестве гарантии платежеспособности обвиняемых в случае принятия судом решения о выплате штрафа. Как отметил адвокат, не факт, что даже если деньги будут лежать на счету суда, будет применен именно штраф. «Но это очень важный шаг. Ребята молодые, неопытные, ранее не судимые. Ущерб потерпевшим возмещен, у них претензий нет. С учетом всего этого будем просить суд отнестись мягче. На заседание приглашены представители посольства Армении, Союза армян России, чтобы своим присутствием придать серьезность. Я сам сбором денег не занимаюсь. Все адвокаты работают бесплатно», - добавил Нерсисян.

Также напомним, что 24 июля уроженцы Армении разгромили и другой азербайджанский ресторан - «1001 ночь». Нападавшие размахивали металлическими прутьями, ломали стулья и били тарелки.