Зеленский признал, что Украину накрыла вторая волна коронавируса

Украина оказалась во власти второй волны пандемии. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский, передает Укринформ.

Президент во время визита в Словакию отметил, что «сейчас мы имеем по 3 тыс. заболевших в день». «К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине», — констатировал политик.

Он добавил, что «обострения» наблюдаются по всему миру: заболеваемость COVID-19 увеличивается.

В Братиславу Зеленский прибыл для встречи с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.

В украинском обществе тем временем обсуждается, не закроют ли страну на карантин уже в октябре. На 25 октября назначены местные выборы, и украинцы опасаются, что после них власти введут локдаун. Первый, напомним, был одним из самых жестких в Европе.