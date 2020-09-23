Министр Байрамов на переговорах с президентом Грузии

В рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 24 августа встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщили в пресс-службе МИД, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Джейхуна Байрамова с назначением на пост министра иностранных дел и передала ему свои искренние пожелания. Также выразила надежду на то, что за время деятельности министра будут предприняты шаги для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. Президент Саломе Зурабишвили попросила передать ее искренние приветствия президенту Азербайджана.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов передал противной стороне приветствия президента Азербайджана.

Министр отметил, что в рамках визита были проведены очень полезные дискуссии о сотрудничестве на высшем уровне между двумя странами. Было отмечено, что две страны придают одинаковое значение развитию отношений во всех трех сферах - политической, экономической и гуманитарной.

Отметив неурегулированные и представляющие серьезную угрозу региональной безопасности конфликты, стороны сообщили, что занимают аналогичную позицию по их урегулированию. Было подчеркнуто, что наши страны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга.