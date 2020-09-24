Племянница Трампа подала на него в суд

Племянница президента США Мэри Трамп подала на него и его родственников в суд за мошенничество, следует из судебных документов.

Ответчиками по иску являются американский президент Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта.

В иске племянница Трампа утверждает, что начиная с 1980 годов Дональд, Роберт и их сестра взяли контроль над империей недвижимости, которая досталась им по наследству после смерти отца и использовали различные ухищрения и незаконные схемы, чтобы заработать побольше денег, в том числе, уклоняясь от налогов, обманывая партнеров по бизнесу и повышая арендную плату для жильцов с низким уровнем дохода.