Ильхам Алиев рассказал ООН о поставках вооружения в Армению

«Со второй половины июля, после провокации армянских военных на границе в направлении Товузского района Азербайджана в Армению стали направляться военные грузы. Всего в Армению было поставлено свыше 1 тыс. тонн военных грузов». Об этом говорится в видеообращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое было продемонстрировано в рамках 75-ой Генассамблеи ООН.

«Учитывая, что Армения является одной из самых бедных стран, и у нее нет миллиардов долларов для покупки оборудования, мы полагаем, что Армения получила эти грузы бесплатно. Мы призываем все страны воздержаться от поставок Армении вооружения, которая готовится к новой военной агрессии против Азербайджана», - заявил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил сожаление, что деятельность Минской группы ОБСЕ не достигла результатов в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Переговоры по урегулированию конфликта должны быть нацелены на результаты. Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением о том, что статус-кво по конфликту неприемлем. Мы приветствуем это заявление, но этого мало», - сказал Ильхам Алиев, добавив, что нужны конкретные действия.

Глава государства также призвал подготовить новый график вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана на основе резолюции №853 Совбеза ООН.

Президент подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности Азербайджана.

«Территориальная целостность Азербайджана не была и не будет предметом переговоров. Нагорный Карабах – это историческая земля Азербайджана. Нагорный Карабах – это Азербайджан», - сказал Ильхам Алиев.