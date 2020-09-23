Планету на выходных накроют магнитные бури

Умеренные магнитные бури обрушатся на Землю 26 и 27 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на метеоцентр «Фобос».

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь», — заявили синоптики.

Отмечается, что уже к концу выходных геомагнитное поле начнет приходить в норму и полностью успокоится к середине грядущей недели.