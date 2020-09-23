Париж начал расследование об утечке разговора Путина и Макрона

Париж начал расследование утечки в СМИ информации о разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил в четверг представитель МИД Франции, передает ТАСС.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что диалог, который президент республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов «в духе откровенности и требовательности», и он продолжится в этом духе.

Разговор президентов состоялся 14 сентября. Газета Le Monde позднее утверждала, что во время беседы Путин говорил об оппозиционере Алексее Навальном с презрением и даже назвал его «простым интернет-баламутом».