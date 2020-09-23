Определился соперник «Карабаха» в Лиге Европы

Сегодня стал известен соперник азербайджанского футбольного клуба « Карабах » в раунде плей-офф Лиги Европы.

Он определялся в матче между командами «Легия» (Польша) и «Дрита» (Косово). Игра, проходившая в Варшаве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Матч «Легия» - «Карабах» также пройдет в Польше. Он состоится 1 октября. Победитель попадет в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что «Карабах» стартовал в Лиге чемпионов, где после домашних побед над македонским «Силексом» (4:0) и молдавским «Шерифом» (2:1), «Карабах», которого вынудили играть на нейтральном поле на Кипре, уступил по пенальти норвежскому «Мольде». После этого чемпион Азербайджана перекочевал в раунд плей-офф Лиги Европы.