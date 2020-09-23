Премьер-министр Франции не исключил повторного карантина из-за пандемии

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране возможно повторное введение тотального карантина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает газета Figaro.

«Если мы не будем ничего делать, ситуация может оказаться такой же как в марте. Дальнейшее ухудшение ситуации может означать повторный карантин», — заявил Кастекс.

24 сентября во Франции был зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 — более 16 тыс. С начала пандемии в республике коронавирусом заболели 536 289 человек.